Подмосковные фигуристы Тихонова и Лысов стали призёрами этапа Гран-при России
Фигуристы из Московской области Полина Тихонова и Матвей Лысов завоевали бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях «Красноярье» – четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Тихонова и Лысов представляют Училище олимпийского резерва №3 в Химках.
«Подмосковные фигуристы заняли третье место в соревнованиях танцевальных пар. Победу праздновали спортсмены из Москвы. Серебряным призёром также стал столичный дуэт. Ещё одна подмосковная пара, Виталина Вовк и Кирилл Ноздреватых, на своём первом юношеском этапе Гран-при заняли итоговое пятое место», – рассказали в министерстве.
Четвертый этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию прошёл в Красноярске с 28 по 30 октября.