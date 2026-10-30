В пострадавшем от дрона доме в Солнечногорске начали остеклять лоджии
Дома, пострадавшие от атаки беспилотников в Солнечногорске, продолжают ремонтировать. Ход работ в доме №30 по Банковской улице проверил замглавы округа Никита Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В здании уже восстановили конструктивные элементы и закрыли тепловой контур жилых помещений. Сейчас проводится остекление лоджий.
«В приоритете было закрытие теплового контура непосредственно пострадавшего дома. Затем перешли к монтажу окон в соседних зданиях: в настоящее время идёт остекление домов №26 по Банковской улице, №35 по улице Баранова и №11 по улице Военный Городок», — отметил Иванов.Он добавил, что подрядчик привлёк дополнительные рабочие силы, и подчеркнул, что работы ведутся в соответствии с графиком.
Ранее сообщалось, что предупреждения о беспилотной опасности жители Московской области могут получать через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.