На муниципальных территориях Подмосковья установят и заменят 30 000 светильников
В Подмосковье в этом году планируют установить и заменить около 30 000 светильников на муниципальных территориях, а на региональных дорогах модернизировать тысячу фонарей. Эту тему губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
В Подмосковье продолжается модернизация наружного освещения, которая охватывает общественные пространства и региональные дороги.
«Состояние наружного освещения – тема, которая волнует жителей. Световой день становится короче, дети возвращаются из школы и с дополнительных занятий уже в темноте, родители беспокоятся. Люди просят установить новое освещение и отремонтировать существующее. Мы постепенно меняем изношенные линии, устанавливаем энергосберегающие светильники, шкафы с автоматизированным управлением. Цифровые инструменты позволяют видеть неисправности, оперативно направлять бригады и контролировать ремонт. Эта работа требует времени и ресурсов на каждой территории. Важно последовательно обновлять оборудование и следить, чтобы у обслуживающих организаций было достаточно квалифицированных специалистов», – отметил Воробьёв.
В Московской области ‒ около 926 000 светильников, 18 000 шкафов управления и 32 000 линий электропередач. В этом году запланировано обустроить 18 600 новых линий, а также заменить 29 800 старых неэкономичных ламп на современные светодиодные.
Помимо этого, модернизируют шкафы управления ‒ устройства для приёма и распределения электричества, защиты линий от перегрузок и коротких замыканий, учёта энергопотребления. Сейчас треть шкафов в Московской области уже оснастили автоматизированной системой управления наружным освещением. Она круглосуточно контролирует состояние оборудования, собирает данные о подаче электроэнергии, передаёт их в общую систему. Это позволяет находить и устранять неисправности до того, как на них обратят внимание жители. В текущем году запланировано смонтировать тысячу новых шкафов управления.
Для оперативного ремонта в регионе сформирован неснижаемый аварийный запас оборудования.
«В этот запас входят 11 основных элементов – светильники, энергоэффективные лампы, железобетонные и металлические опоры, силовой кабель и так далее. Мы постоянно контролируем наличие аварийного оборудования», – отметил зампред правительства– министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
На региональных дорогах установлено 77 000 светильников, 46% из них ‒ светодиодные. В 2026 году дополнительно заменили тысячу старых фонарей.
«Мы сформировали новую пятилетнюю программу модернизации освещения. В будущем году планируем заменить ещё 5 500 старых ламп. Это позволит сократить расходы на электроэнергию и обслуживание, в том числе на выезды бригад и замену неисправных светильников», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Освещение региональных дорог в Московской области каждый год наращивается. За пять лет построено 300 километров линий наружного освещения, из них 120 километров ‒ в текущем году. Они расположена на вылетных магистралях, междугородних двухполосных и грунтовых дорогах.