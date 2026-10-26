На муниципальных территориях Подмосковья установят и заменят 30 000 светильников

26 октября 2026, 17:26

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году планируют установить и заменить около 30 000 светильников на муниципальных территориях, а на региональных дорогах модернизировать тысячу фонарей. Эту тему губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.





В Подмосковье продолжается модернизация наружного освещения, которая охватывает общественные пространства и региональные дороги.

«Состояние наружного освещения – тема, которая волнует жителей. Световой день становится короче, дети возвращаются из школы и с дополнительных занятий уже в темноте, родители беспокоятся. Люди просят установить новое освещение и отремонтировать существующее. Мы постепенно меняем изношенные линии, устанавливаем энергосберегающие светильники, шкафы с автоматизированным управлением. Цифровые инструменты позволяют видеть неисправности, оперативно направлять бригады и контролировать ремонт. Эта работа требует времени и ресурсов на каждой территории. Важно последовательно обновлять оборудование и следить, чтобы у обслуживающих организаций было достаточно квалифицированных специалистов», – отметил Воробьёв.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

М. Хайкин (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«В этот запас входят 11 основных элементов – светильники, энергоэффективные лампы, железобетонные и металлические опоры, силовой кабель и так далее. Мы постоянно контролируем наличие аварийного оборудования», – отметил зампред правительства– министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

М. Сибатулин (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Мы сформировали новую пятилетнюю программу модернизации освещения. В будущем году планируем заменить ещё 5 500 старых ламп. Это позволит сократить расходы на электроэнергию и обслуживание, в том числе на выезды бригад и замену неисправных светильников», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.