Подмосковные пожарные разъяснили опасность сжигания сухой травы
Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
В Мособлпожспасе убедительно попросили жителей и гостей Подмосковья не поджигать сухую траву. Как отметили в пресс-службе ведомства, иногда кажется, что это лишь мелочь. Но одна искра и порыв ветра могут превратить ситуацию в настоящую беду.
В ведомстве рассказали, как на одном из участков дедушка и внук решили поджечь сухую траву.
«Они не думали, что огонь выйдет из-под контроля за считанные секунды. Ветер подхватил пламя, разнёс его по сухой траве, и безобидный на первый взгляд пал стремительно перерос в пожар. Ещё немного, и пламя добралось бы до построек, уничтожило имущество и поставило под угрозу человеческие жизни», – отметили в Мособлпожспасе.Однако на помощь вовремя пришёл пожарный. Благодаря его быстрым и решительным действиям удалось остановить распространение огня и предотвратить трагедию.
В ведомстве напомнили, что палы сухой травы не просто запрещены, а реально угрожают людям, домам и природе.