Подмосковные пожарные разъяснили опасность сжигания сухой травы

30 марта 2026, 23:06

В Мособлпожспасе убедительно попросили жителей и гостей Подмосковья не поджигать сухую траву. Как отметили в пресс-службе ведомства, иногда кажется, что это лишь мелочь. Но одна искра и порыв ветра могут превратить ситуацию в настоящую беду.





В ведомстве рассказали, как на одном из участков дедушка и внук решили поджечь сухую траву.

«Они не думали, что огонь выйдет из-под контроля за считанные секунды. Ветер подхватил пламя, разнёс его по сухой траве, и безобидный на первый взгляд пал стремительно перерос в пожар. Ещё немного, и пламя добралось бы до построек, уничтожило имущество и поставило под угрозу человеческие жизни», – отметили в Мособлпожспасе.