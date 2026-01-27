Подмосковные пожарные вывели из горящей постройки четырёх оцепеневших коз
В Орехово-Зуевском городском округе сотрудники Мособлпожспаса вывели из горевшей постройки четырёх коз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подмосковные пожарные вывели из горящей постройки четырёх оцепеневших коз
В Орехово-Зуевском городском округе сотрудники Мособлпожспаса вывели из горевшей постройки четырёх коз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошёл в деревне Яковлевская. В частном подворье загорелась одноэтажная хозяйственная постройка. Пламя охватило крышу и грозило перекинуться на соседние строения.
Прибыв на место, работники двух пожарно-спасательных частей приступили к тушению. Два ствола направили на защиту жилых домов, ещё столько же – на очаг возгорания.
В задымлённом здании огнеборцы обнаружили четырёх коз, которые не двигались, а застыли на месте. Пожарные без промедления вывели испуганных животных на свежий воздух и передали хозяевам.
Никто из людей не пострадал.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса