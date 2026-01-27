27 января 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Орехово-Зуевском городском округе сотрудники Мособлпожспаса вывели из горевшей постройки четырёх коз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Подмосковные пожарные вывели из горящей постройки четырёх оцепеневших коз

Пожар произошёл в деревне Яковлевская. В частном подворье загорелась одноэтажная хозяйственная постройка. Пламя охватило крышу и грозило перекинуться на соседние строения.

Прибыв на место, работники двух пожарно-спасательных частей приступили к тушению. Два ствола направили на защиту жилых домов, ещё столько же – на очаг возгорания.

В задымлённом здании огнеборцы обнаружили четырёх коз, которые не двигались, а застыли на месте. Пожарные без промедления вывели испуганных животных на свежий воздух и передали хозяевам.



Никто из людей не пострадал.



