Пособия на детей-инвалидов уже получили около 5 тыс. подмосковных семей

15 августа 2025, 19:51

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Родители детей-инвалидов из Подмосковья уже получили пособия более чем на 240 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Родители, воспитывающие детей с инвалидностью, могут рассчитывать на ежемесячное денежное пособие в 7 901 рубля. Одиноким родителям выплату назначают проактивно, а полным семьям нужно подавать заявление, так как условием назначения выплаты является среднедушевой доход семьи. Сделать это можно на региональном портале госуслуг.

«Пособие получили уже почти 5 тыс. семей. Это одна из мер поддержки для родителей, которая позволяет справиться с дополнительными расходами по уходу за особенными детьми. Для нас важно создать все условия для полноценной жизни детей-инвалидов и их семей», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.