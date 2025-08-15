Пособия на детей-инвалидов уже получили около 5 тыс. подмосковных семей
Родители детей-инвалидов из Подмосковья уже получили пособия более чем на 240 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Родители, воспитывающие детей с инвалидностью, могут рассчитывать на ежемесячное денежное пособие в 7 901 рубля. Одиноким родителям выплату назначают проактивно, а полным семьям нужно подавать заявление, так как условием назначения выплаты является среднедушевой доход семьи. Сделать это можно на региональном портале госуслуг.
«Пособие получили уже почти 5 тыс. семей. Это одна из мер поддержки для родителей, которая позволяет справиться с дополнительными расходами по уходу за особенными детьми. Для нас важно создать все условия для полноценной жизни детей-инвалидов и их семей», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.В регионе для подобных семей предусмотрены и другие меры поддержки, в том числе бесплатное обеспечение специальными средствами реабилитации, консультации специалистов и восстановительные программы.