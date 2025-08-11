Свыше 900 подмосковных многодетных семей в этом году получили землю

11 августа 2025, 18:55

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Бесплатными земельными участками за семь месяцев этого года обеспечили 928 подмосковных семей с тремя и более детьми. Такие данные привели в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.







«С начала действия закона, который вступил в силу в 2011 году, в Подмосковье поставили на учёт по предоставлению земельных участков свыше 60,3 тыс. многодетных семей с тремя. За это время землю получили свыше 38,4 многодетных. С прошлого года у каждой такой семьи есть выбор – получить бесплатно землю или социальную выплату. За счёт этой новой меры сократилась очередь. Сегодня на учёте стоят почти 15,3 тыс. семей», – заявил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

«Денежная выплата взамен земельного участка для многодетных семей была введена в регионе год назад. С этого момента её уже получили свыше 6,4 тыс. семей. Мы увеличили выплату, а процесс получения оцифровали и сделали удобнее», – добавил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.