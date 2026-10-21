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Представители администрации Красногорска проверили ход работ на детской площадке

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

Заместитель главы Красногорска Евгений Елизаров вместе с жителями проконтролировал ход модернизации детской игровой площадки в посёлке городского типа Путилково. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Красногорск.



В рамках серии обходов территории, которую заместители проводят по поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова, Елизаров посетил улицу Садовую и поговорил с гражданами.

«Среди поднятых на встрече вопросов были продление пешеходной дорожки между гаражами и устройство парковки у дома № 18. Обсудили также транспортную доступность посёлка», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

Там отметили, что все поступившие в ходе мероприятия предложения взяли в работу.
Лора Луганская

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