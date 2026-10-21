Представители администрации Красногорска проверили ход работ на детской площадке
Заместитель главы Красногорска Евгений Елизаров вместе с жителями проконтролировал ход модернизации детской игровой площадки в посёлке городского типа Путилково. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Красногорск.
В рамках серии обходов территории, которую заместители проводят по поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова, Елизаров посетил улицу Садовую и поговорил с гражданами.
«Среди поднятых на встрече вопросов были продление пешеходной дорожки между гаражами и устройство парковки у дома № 18. Обсудили также транспортную доступность посёлка», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что все поступившие в ходе мероприятия предложения взяли в работу.