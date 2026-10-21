Власти Красногорска пообщались с жителями ЖК «Изумрудные холмы»

21 октября 2026, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Первый заместитель главы округа Красногорск Наталья Тимошина провела обход территории в районе ЖК «Изумрудные холмы» и пообщалась с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Такие встречи проводятся регулярно в разных районах, их организуют по поручению главы округа Дмитрия Волкова.





«Жители предложили запретить парковку и установить препятствующие проезду машин полусферы у въезда во двор дома №4 на улице Мерлушкина, обустроить тротуар и организовать новые парковочные места, а на бульваре Космонавтов починить брусчатку, установить новые скамейки и урны и убрать сухостой», — говорится в сообщении.