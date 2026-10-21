Власти Красногорска пообщались с жителями ЖК «Изумрудные холмы»
Первый заместитель главы округа Красногорск Наталья Тимошина провела обход территории в районе ЖК «Изумрудные холмы» и пообщалась с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Такие встречи проводятся регулярно в разных районах, их организуют по поручению главы округа Дмитрия Волкова.
«Жители предложили запретить парковку и установить препятствующие проезду машин полусферы у въезда во двор дома №4 на улице Мерлушкина, обустроить тротуар и организовать новые парковочные места, а на бульваре Космонавтов починить брусчатку, установить новые скамейки и урны и убрать сухостой», — говорится в сообщении.Кроме того, горожане попросили чаще проводить дератизацию территории и благоустроить пустырь у детской площадки. Все предложения и замечания взяты в работу.