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Власти Красногорска пообщались с жителями ЖК «Изумрудные холмы»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Первый заместитель главы округа Красногорск Наталья Тимошина провела обход территории в районе ЖК «Изумрудные холмы» и пообщалась с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Такие встречи проводятся регулярно в разных районах, их организуют по поручению главы округа Дмитрия Волкова.

«Жители предложили запретить парковку и установить препятствующие проезду машин полусферы у въезда во двор дома №4 на улице Мерлушкина, обустроить тротуар и организовать новые парковочные места, а на бульваре Космонавтов починить брусчатку, установить новые скамейки и урны и убрать сухостой», — говорится в сообщении.
Кроме того, горожане попросили чаще проводить дератизацию территории и благоустроить пустырь у детской площадки. Все предложения и замечания взяты в работу.
Лев Каштанов

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