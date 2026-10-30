Представительница Подмосковья победила на конкурсе «ИнваПрофи-2026»

30 октября 2026, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Итоги финала VI Всероссийского конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи-2026» подвели в Москве. В число победителей вошла замдиректора по учебно-воспитательной работе колледжа «Коломна» Екатерина Калганова. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Конкурс проводится для специалистов организаций для инвалидов и образовательных учреждений, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В очном финале конкурса принимали участие 34 человека, они соревновались в восьми номинациях.





«Екатерина Калганова по итогам финальных испытаний заняла первое место в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в профессиональном образовании и профессиональном обучении инвалидов и лиц с ОВЗ», — говорится в сообщении.