Школьникам из посёлка Пески устроили экскурсию по КПО «Юг»

30 октября 2026, 16:26

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Ученики Песковской школы побывали в комплексе по переработке отходов «Юг» в округе Коломна. Экскурсию организовали в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Ребята увидели, как устроена сортировка мусора, и узнали, какие технологии помогают извлекать из него материалы для повторного использования.





«Специалисты рассказали школьникам о работе пакеторазрывателя, оптического, магнитного и баллистического сепараторов. Эти установки разделяют отходы по разным признакам и направляют отдельные фракции на дальнейшую обработку. На каждом этапе сотрудники проверяют качество сортировки. Контроль помогает увеличить долю ресурсов, которые можно вернуть в хозяйственный оборот», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Интерес к экологической повестке в регионе растёт. Среди приоритетов остаётся просвещение как молодёжи, так и взрослых жителей. И экскурсии являются частью этой работы», — сказал Даниленко.