Школьникам из посёлка Пески устроили экскурсию по КПО «Юг»
Ученики Песковской школы побывали в комплексе по переработке отходов «Юг» в округе Коломна. Экскурсию организовали в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ребята увидели, как устроена сортировка мусора, и узнали, какие технологии помогают извлекать из него материалы для повторного использования.
«Специалисты рассказали школьникам о работе пакеторазрывателя, оптического, магнитного и баллистического сепараторов. Эти установки разделяют отходы по разным признакам и направляют отдельные фракции на дальнейшую обработку. На каждом этапе сотрудники проверяют качество сортировки. Контроль помогает увеличить долю ресурсов, которые можно вернуть в хозяйственный оборот», — отмечается в сообщении.Общение в рамках экскурсии проходило в форме беседы. Подростки задавали вопросы, сравнивали способы сортировки разных видов отходов и обсуждали, что происходит с ними после сбора. В итоге школьники убедились, что переработка — это сложная технологическая система, а не просто разделение мусора вручную. Некоторые участники признались, что после посещения комплекса будут внимательнее сортировать отходы дома и расскажут о раздельном сборе близким.
Важность таких экскурсий отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко
«Интерес к экологической повестке в регионе растёт. Среди приоритетов остаётся просвещение как молодёжи, так и взрослых жителей. И экскурсии являются частью этой работы», — сказал Даниленко.
Первую линию сортировочного цеха КПО «Юг» запустили в октябре 2019 года. После выхода предприятия на проектную мощность — до 650 тысяч тонн отходов в год — в округе закрыли полигон «Воловичи».
На мусоросортировочном участке применяют ручные и автоматические методы обработки. Роторные, воздушные, оптические и магнитные сепараторы позволяют выделять более 30 видов вторичных ресурсов. Среди них — полимеры, картон, стекло, чёрные и цветные металлы, алюминий, упаковка тетрапак и электролом.
Органические отходы, включая пищевые и растительные остатки и мелкую бумагу, поступают на участок компостирования. Их укладывают в специальные бурты, регулярно ворошат и обрабатывают термофильными бактериями. Образующиеся газы улавливают биофильтры. В результате получают технический грунт.
Для мусора, который нельзя переработать, предусмотрен отдельный полигон. Отходы размещаются на площадке с противофильтрационным экраном. Загрязнённую воду — фильтрат — очищают в несколько этапов: применяют механическую фильтрацию, нейтрализацию и обратный осмос.