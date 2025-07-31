Прокуратура контролирует установление причин пожара в балашихинской пятиэтажке
Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в многоквартирном жилом доме в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Московской области.
«Сегодня около 14 часов дня на пятом этаже многоквартирного жилого дома на ул. Флерова произошло возгорание. Жители дома эвакуированы, идёт тушение пожара. Соблюдение прав жильцов, установление причин и обстоятельств возгорания взяла под контроль Балашихинская городская прокуратура», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что огонь охватил 400 кв. м. На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники. По оперативным данным, погиб один человек.