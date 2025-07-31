В Серпухове пожарные спасли и приютили раненого пса

31 июля 2025, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пса с рассечённой лапой спасли работники 330-й пожарно-спасательную части в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Пса с рассечённой лапой спасли работники 330-й пожарно-спасательную части в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.



Нуждающийся в помощи бездомный пёс сам пришёл к воротам части. Он не лаял, не проявлял агрессии, а просто лежал у ворот и ждал. Задняя правая лапа животного была сильно рассечена и кровоточила.





«Пожарные обратились за помощью к уборщице служебных помещений, которая раньше работала в ветклинике. Женщина принесла медикаменты, усыпила пса легким наркозом, аккуратно зашила рану и наложила повязку. На пса также надели специальный воротник, чтобы он не разлизывал швы», — говорится в сообщении.