В Серпухове пожарные спасли и приютили раненого пса
Пса с рассечённой лапой спасли работники 330-й пожарно-спасательную части в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Пса с рассечённой лапой спасли работники 330-й пожарно-спасательную части в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Нуждающийся в помощи бездомный пёс сам пришёл к воротам части. Он не лаял, не проявлял агрессии, а просто лежал у ворот и ждал. Задняя правая лапа животного была сильно рассечена и кровоточила.
«Пожарные обратились за помощью к уборщице служебных помещений, которая раньше работала в ветклинике. Женщина принесла медикаменты, усыпила пса легким наркозом, аккуратно зашила рану и наложила повязку. На пса также надели специальный воротник, чтобы он не разлизывал швы», — говорится в сообщении.Ранее у пожарных этой части был свой пёс-талисман, но он умер. Поэтому они решили приютить раненого найдёныша. Псу дали кличку Тотошка. Сейчас его лапа заживает, состояние животного стабильное.