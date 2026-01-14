Раменская команда «Авангард» победила на футбольном турнире среди девушек
Новогодний футбольный турнир среди девушек 2012-2013 годов рождения состоялся в Раменском округе 11 января. Победу одержала команда хозяек соревнования «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего в турнире приняли участие четыре команды из разных городов.
«Первое место заняла раменская команда «Авангард», второе — команда Ногинской спортшколы олимпийского резерва, третье досталось представительницам спортшколы №12 из Липецка, а четвёртое — команде «Метеор» из подмосковного Жуковского», — говорится в сообщении.Лучшими игроками соревнований стали Дарья Сысоева из «Авангарда», Василиса Семёнова из «Метеора», Ольга Богословская из липецкой команды и Вероника Попова из Ногинска.