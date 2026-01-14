Подмосковные строители завершают демонтаж в школе №11 Павлово-Посадского округа

14 января 2026, 11:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа продолжают капремонт средней школы №11. Подрядчик почти закончил демонтаж и готов перейти к отделочным работам, сообщили в Минстройкомплексе Московской области.