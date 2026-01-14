Подмосковные строители завершают демонтаж в школе №11 Павлово-Посадского округа
В деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа продолжают капремонт средней школы №11. Подрядчик почти закончил демонтаж и готов перейти к отделочным работам, сообщили в Минстройкомплексе Московской области.
Строители уже разобрали старые конструкции. Сейчас вывозят строительный мусор. Следующим этапом станут основные ремонтные работы внутри здания.
Капремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Работы финансируют из бюджета Подмосковья.
В здании школы площадью почти 3 900 м² отремонтируют кровлю и фасад, приведут в порядок внутренние помещения и входные группы. Специалисты заменят системы отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации, установят новые окна и двери. Для школы закупят современную мебель и оборудование, прилегающую территорию благоустроят.
Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.
Читайте также: