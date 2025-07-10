Раменские спортсмены стали призёрами этапа Кубка России по кануполо
Третий этап Кубка России по кануполо — водному виду спорта, объединяющему каноэ и поло — состоялся на озере Пионер муниципального округа Раменское. Местные команды показали достойный уровень подготовки, сообщает пресс-служба окружной администрации.
Участниками соревнований стали 16 команд из шести российских регионов. От Раменского выступали четыре команды: две во втором дивизионе («Бодрость» и «Вольный ветер») и две в третьем — детском («Дети Вольного ветра» и «ВездеХод»).
«По итогам турнира команда «ВездеХод» заняла втрое место, а «Дети Вольного ветра» — третье. Команда «Вольный ветер» финишировала четвёртой, «Бодрость» — седьмой», — говорится в сообщении.В первом дивизионе этапа Кубка России победу одержала команда из Санкт-Петербурга «СПБ1», во втором дивизионе лучшей стала команда «Одиссей» из Ярославля, а лучшей среди детей оказалась новгородская команда «Некст».