Раменские спортсмены стали призёрами этапа Кубка России по кануполо

10 июля 2025, 09:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Третий этап Кубка России по кануполо — водному виду спорта, объединяющему каноэ и поло — состоялся на озере Пионер муниципального округа Раменское. Местные команды показали достойный уровень подготовки, сообщает пресс-служба окружной администрации.





Участниками соревнований стали 16 команд из шести российских регионов. От Раменского выступали четыре команды: две во втором дивизионе («Бодрость» и «Вольный ветер») и две в третьем — детском («Дети Вольного ветра» и «ВездеХод»).





«По итогам турнира команда «ВездеХод» заняла втрое место, а «Дети Вольного ветра» — третье. Команда «Вольный ветер» финишировала четвёртой, «Бодрость» — седьмой», — говорится в сообщении.