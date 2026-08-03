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Российская пенсионерка пошла в лес за грибами и просидела два дня на болоте

В Шатуре спасли потерявшуюся в лесу пенсионерку
Фото: iStock/PIKSEL

В Шатурском округе спасатели вывели из леса 85-летнюю пенсионерку, которая ушла за грибами и не смогла самостоятельно выбраться. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».



Инцидент произошел в районе СНТ «Энергия». Женщина отправилась в лес, но не вернулась домой спустя два дня. Ее 65-летняя дочь отправилась на поиски и нашла мать сидящей на болотной кочке. За это время пенсионерка сильно намокла и замерзла.

Получившие вызов спасатели прочесали лес и нашли пострадавшую вместе с дочерью. Они оказали женщине психологическую помощь и эвакуировали на носилках-волокушах. Затем пенсионерку передали врачам скорой для дальнейшей госпитализации.

Лидия Пономарева

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