Российская пенсионерка пошла в лес за грибами и просидела два дня на болоте

03 августа 2026, 17:16

В Шатуре спасли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Фото: iStock/PIKSEL

В Шатурском округе спасатели вывели из леса 85-летнюю пенсионерку, которая ушла за грибами и не смогла самостоятельно выбраться. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».





Инцидент произошел в районе СНТ «Энергия». Женщина отправилась в лес, но не вернулась домой спустя два дня. Ее 65-летняя дочь отправилась на поиски и нашла мать сидящей на болотной кочке. За это время пенсионерка сильно намокла и замерзла.



Получившие вызов спасатели прочесали лес и нашли пострадавшую вместе с дочерью. Они оказали женщине психологическую помощь и эвакуировали на носилках-волокушах. Затем пенсионерку передали врачам скорой для дальнейшей госпитализации.