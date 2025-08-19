Школьников и студентов Подмосковья приглашают на викторины и игры с призами

19 августа 2025, 10:32

Фото: пресс-служба проекта «Другое Дело»

Спецпроект с различными тестами, викторинами, квизами и играми с призами запускает для школьников и студентов проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба «Другого Дела».





Спецпроект призван помочь ребятам выйти из режима каникул и настроиться на учёбу.





«Принять участие в спецпроекте может любой желающий. Новые задания для участников будут появляться в сервисе каждый день до 15 сентября», — говорится в сообщении.