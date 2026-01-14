Шпажистки из Подмосковья завоевали две медали первенства России
Ещё две медали — золотую и серебряную — завоевали представительницы Московской области на первенстве по фехтованию среди юниоров до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Награды областной сборной принесли шпажистки Лилана Черчесова и Анастасия Забелина.
«В финале турнира девушки сошлись в поединке. В результате победу со счётом 15:11 одержала Лилана Черчесова, а Анастасия Забелина заняла втрое место», — говорится в сообщении.Ранее на первенстве подмосквные фехтовальщики завоевали пять медалей: две золотые, две серебряные и бронзовую.
