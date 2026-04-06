Спортсменки подмосковного клуба «Звезда» взяли награду Кубка России по гандболу
Команда звенигородского клуба «Звезда» заняла третье место Кубка России по гандболу среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
За бронзовую медаль подмосковные гандболистки сразились с командой «Астраханочка».
«Борьба была напряжённой. По итогам первого тайма «Звезда» лидировала с отрывом в одно очко: 15:14. В ходе второго тайма наши спортсменки показали уверенную игру и одержали победу со счётом 29:25», — говорится в сообщении.Представительницы «Звезды» также завоевали почётные титулы: лучшим игроком «Финала четырёх» признали Анастасию Пингачеву, а лучшим бомбардиром — Ксению Закордонскую.
Финал Кубка России по гандболу проходил в Москве 4 и 5 апреля.
