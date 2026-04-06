Спортсменка из Подмосковья победила на чемпионате России по пауэрлифтингу

06 апреля 2026, 09:50

Жительница Богородского округа Светлана Ключко одержала победу на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир проходил в городе Собинка Владимирской области с 29 марта по 3 апреля. В нём приняли участие более 60 спортсменов из 22 российских регионов.





«Светлана Ключко, выступавшая в весовой категории до 67,5 кг, поднялась на высшую ступень пьедестала почёта с результатом 79 килограммов», — говорится в сообщении.