Спортсменка из Подмосковья победила на чемпионате России по пауэрлифтингу
Жительница Богородского округа Светлана Ключко одержала победу на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир проходил в городе Собинка Владимирской области с 29 марта по 3 апреля. В нём приняли участие более 60 спортсменов из 22 российских регионов.
«Светлана Ключко, выступавшая в весовой категории до 67,5 кг, поднялась на высшую ступень пьедестала почёта с результатом 79 килограммов», — говорится в сообщении.Богородская спортсменка также стала чемпионкой среди ветеранов.
Тренер Светланы Александр Сикавин рассказал, что она начала заниматься пауэрлифтингом всего около трёх лет назад, однако талант и целеустремлённость помогают ей уже сейчас добиваться высоких результатов.