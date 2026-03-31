Терапевтический корпус Раменской больницы принял первых пациентов после капремонта

31 марта 2026, 14:01

В Раменской больнице вновь начал обслуживать пациентов терапевтический корпус, где завершили капитальный ремонт. Здание на 175 коек круглосуточного пребывания полностью модернизировали, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Благодаря ремонту в этом корпусе удалось создать комфортные условия для работы врачей и пребывания пациентов.

«Все палаты теперь маломестные, каждая оборудована санузлом с душевой. В приёмном отделении внедрили систему разделения пациентов в соответствии с тяжестью состояния. В корпусе работает современное диагностическое оборудование, в том числе аппараты КТ, УЗИ и другая медицинская техника», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Каждый год проходить плановое и экстренное лечение в терапевтическом корпусе смогут около двух тысяч человек по таким профилям, как кардиология, неврология, эндокринология, гастроэнтерология, пульмонология и другие. Для оказания качественной и доступной медицинской помощи есть всё необходимое», – отметил главврач Раменской больницы Сергей Маркитан.