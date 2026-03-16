Воробьёв назвал срок открытия корпуса Раменской больницы после капремонта

16 марта 2026, 17:41

Андрей Воробьёв (в центре)

Терапевтический корпус Раменской больницы откроют после капитального ремонта в конце марта. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и поговорил с врачами.





Строительные работы на объекте уже завершены. Сейчас рабочие запускают инженерные системы и устанавливают мебель.

«В Подмосковье в рамках нацпроектов наблюдаются большие перемены в сфере образования. Мы строим школы, делаем по президентской программе капремонт 50-60 школ каждый год. Конечно, здравоохранение – тоже наш приоритет. Сегодня мы находимся в одном из обновлённых зданий Раменской больницы. Результат замечательный: стройку полностью завершили, рабочие вносят финальные штрихи. В конце марта корпус откроет двери для пациентов», – рассказал Воробьёв.

«Я очень благодарен, что вы у нас есть. Ведь чтобы лечить и спасать жизни людей, важны, в первую очередь, специалисты, а не только красивые стены и оборудование», – добавил глава региона.



