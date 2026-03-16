Воробьёв назвал срок открытия корпуса Раменской больницы после капремонта
Терапевтический корпус Раменской больницы откроют после капитального ремонта в конце марта. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и поговорил с врачами.
Строительные работы на объекте уже завершены. Сейчас рабочие запускают инженерные системы и устанавливают мебель.
«В Подмосковье в рамках нацпроектов наблюдаются большие перемены в сфере образования. Мы строим школы, делаем по президентской программе капремонт 50-60 школ каждый год. Конечно, здравоохранение – тоже наш приоритет. Сегодня мы находимся в одном из обновлённых зданий Раменской больницы. Результат замечательный: стройку полностью завершили, рабочие вносят финальные штрихи. В конце марта корпус откроет двери для пациентов», – рассказал Воробьёв.Особой задачей он назвал привлечение врачей.
«Я очень благодарен, что вы у нас есть. Ведь чтобы лечить и спасать жизни людей, важны, в первую очередь, специалисты, а не только красивые стены и оборудование», – добавил глава региона.Здание было построено в конце ХIХ века и нуждалось в обновлении. В прошлом году на объекте сменился подрядчик, и новая компания оперативно завершила большой объём работ.
Комплекс выполнили по единому региональному стандарту: усилили стены и перекрытия корпуса, поменяли кровлю, окна, обновили фасад, заменили системы отопления, вентиляции и водоснабжения. Благодаря модернизации электросетей мощность электроснабжения возросла в четыре раза.
В рамках капремонта обновили входные группы и все помещения, создав современное и комфортное пространство, повысили доступность корпуса для маломобильных пациентов. Территорию рядом с корпусом благоустроили.
Теперь в стационаре на 175 коек ежегодно смогут получать медицинскую помощь почти 2000 человек по профилям кардиологии, неврологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, пульмонологии и другим. После ремонта откроют и новые отделения – сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа.
В терапевтический корпус поставят такую медтехнику, как аппарат для малоинвазивного лечения сердечных аритмий, рентген-аппарат типа С-дуга, реанимационное и физиотерапевтическое оборудование, аппарат УЗИ экспертного класса, холтеры и многое другое.