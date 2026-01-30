Участник программы «Герои Подмосковья» отметил высокий темп обучения для бойцов

30 января 2026, 11:17

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию обучения в кадровой программе «Герои Подмосковья». Проект помогает бойцам специальной военной операции получить новые управленческие навыки и пройти подготовку к работе в органах власти, госструктурах и бизнесе.





Участник программы, ветеран СВО, старший лейтенант Игорь Тараканов отметил, что обучение заметно отличается от привычных образовательных форматов. По его словам, упор сделали на очные модули и практическую работу, благодаря чему участники получают реальные управленческие навыки.





«Я так думаю, даже студенту 19–20 лет это было бы сложновато по темпу и по плотности, но при этом познавательно. Очень грамотные люди проводят лекции. И важно, что много практики: не просто теория ради теории. Да, теория есть, конечно, и профессора, и преподаватели из разных университетов, но много людей-практиков: депутаты, министры правительства области, управленцы. Они говорят не «как должно быть в учебнике», а как это работает в реальности, где ломается, где надо принимать решения, где приходится брать ответственность», — пояснил военнослужащий.

Фото: Медиасток.РФ

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.