Участник программы «Герои Подмосковья» отметил высокий темп обучения для бойцов
В Московской области продолжают реализацию обучения в кадровой программе «Герои Подмосковья». Проект помогает бойцам специальной военной операции получить новые управленческие навыки и пройти подготовку к работе в органах власти, госструктурах и бизнесе.
Участник программы, ветеран СВО, старший лейтенант Игорь Тараканов отметил, что обучение заметно отличается от привычных образовательных форматов. По его словам, упор сделали на очные модули и практическую работу, благодаря чему участники получают реальные управленческие навыки.
«Я так думаю, даже студенту 19–20 лет это было бы сложновато по темпу и по плотности, но при этом познавательно. Очень грамотные люди проводят лекции. И важно, что много практики: не просто теория ради теории. Да, теория есть, конечно, и профессора, и преподаватели из разных университетов, но много людей-практиков: депутаты, министры правительства области, управленцы. Они говорят не «как должно быть в учебнике», а как это работает в реальности, где ломается, где надо принимать решения, где приходится брать ответственность», — пояснил военнослужащий.Программа рассчитана на 12 месяцев. Участники проходят четыре очно-заочных модуля, стажировки в органах государственной власти и муниципалитетах. А еще они работают с наставниками и реализуют практические проекты. Обучение проводят бесплатно для тех, кто успешно прошёл конкурсный отбор.
«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Подробнее о программе — на официальном сайте.