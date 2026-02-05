Погибших бойцов СВО из Подмосковья наградили посмертно Орденом мужества
Погибших бойцов СВО из Подмосковья наградили посмертно Орденом мужества. Об этом сообщило командование 234-ого гвардейского Черноморского ордена Кутузова 3-й степени десантно-штурмового полка им. Александра Невского.
С первых дней проведения специальной военной операции указанные военнослужащие проявили мужество, героизм и личную отвагу при выполнении боевых задач:
• гвардии лейтенант Филатов Игорь Алексеевич
• гвардии лейтенант Трей Андрус Евгеньевич
• гвардии сержант Шолохов Алексей Владимирович
• гвардии младший сержант Лебедев Роман Андреевич
• гвардии младший сержант Лабин Василий Анатольевич
• гвардии ефрейтор Андрюшин Александр Александрович
• гвардии ефрейтор Краев Евгений Юрьевич
• гвардии ефрейтор Хусанов Акмал Рузикулович
• гвардии рядовой Сорбучев Станислав Васильевич
• гвардии рядовой Джабнидзе Роман Тенгизович
• гвардии рядовой Щедрин Сергей Николаевич
• гвардии рядовой Мамаджанян Валик Арсенович
• гвардии рядовой Матросов Василий Александрович
• гвардии рядовой Мацера Юрий Петрович
• гвардии рядовой Сеченов Алексей Геннадьевич
• гвардии рядовой Куликов Валентин Иванович
• гвардии рядовой Колованов Никита Михайлович
• гвардии рядовой Метельков Дмитрий Олегович
• гвардии рядовой Колодин Николай Романович
• гвардии рядовой Хрусталев Михаил Сергеевич
• гвардии рядовой Газимзянов Роман Рамилевич
• гвардии рядовой Сухарев Виталий Владиславович
• гвардии рядовой Попов Дмитрий Павлович
• гвардии рядовой Белкин Андрей Николаевич
• гвардии рядовой Алыкулов Адилет Маратович
• гвардии рядовой Ягофаров Дмитрий Владимирович
• гвардии рядовой Потапов Андрей Русланович
Ранее в Минобороны сообщали, что Россия и Украина провели обмен 157 военнопленными с обеих сторон.
