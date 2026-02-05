05 февраля 2026, 17:59

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Погибших бойцов СВО из Подмосковья наградили посмертно Орденом мужества. Об этом сообщило командование 234-ого гвардейского Черноморского ордена Кутузова 3-й степени десантно-штурмового полка им. Александра Невского.