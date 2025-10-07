В Дмитровском округе прошли финальные соревнования по гольфу и кёрлингольфу

Заключительные международные соревнования сезона по гольфу и кёрлингольфу состоялись в Дмитровском муниципальном округе в рамках фестиваля «Сильные фигуры», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В главном турнире по гольфу победу одержала интернациональная пара — Самир Сусси из Марокко и Анастасия Калинина. Второе место заняли Николай и Ирина Юденковы, третьими стали Александр Силин и Андрей Атаров. Приз лучшего игрока турнира получила Инна Биленкина.
На поле гольф-клуба «Dmitrov Golf Resort» также прошли состязания по кёрлингольфу с участием известных олимпийцев. Один из лучших результатов показал призёр Олимпийских игр по дзюдо, многократный чемпион мира и Европы Александр Михайлин.
Кроме того, отличные результаты продемонстрировали олимпийский чемпион по хоккею Богдан Киселевич, чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев, призёр Олимпиады по фигурному катанию Александр Энберт, пловчиха Станислава Комарова, а также олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая, Карина Азнавурян и Евгения Ламонова. Подробности — на официальном сайте фестиваля: сильныефигуры.рф.