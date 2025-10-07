В Дмитровском округе прошли финальные соревнования по гольфу и кёрлингольфу

07 октября 2025, 09:17

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Заключительные международные соревнования сезона по гольфу и кёрлингольфу состоялись в Дмитровском муниципальном округе в рамках фестиваля «Сильные фигуры», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.