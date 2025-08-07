В Долгопрудном готово к открытию новое здание школы №11
Видео: пресс-служба Минобразования МО
Строительство школы №11 завершили в микрорайоне Центральный в Долгопрудном, здание полностью готово к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Новая школа рассчитана на 550 учеников. Там созданы все условия для эффективного и комфортного обучения, включая создание доступной среды для маломобильных людей.
«В классах установлены интерактивные доски, спортивные залы оснащены всем необходимым оборудованием. В здании также есть большая библиотека с медиапространством», — отмечается в сообщении.В школе будет вестись углублённое изучение по двум направлениям: физико-техническому и математическому.
