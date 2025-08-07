Новый корпус образовательного центра «Старт» в Видном откроется 1 сентября
Завершилось строительство нового корпуса образовательного центра «Старт» им. К.Д. Ушинского в ЖК «Пригород Лесное» в Видном. Двери для школьников откроют 1 сентября. Готовность объекта к учебному году проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
За парты здесь сядут 1,1 тыс. учеников. В том числе 400 человек — из основного корпуса «Старта», построенного два года назад, и 500 человек — из расположенной по соседству школы №1 в посёлке Мисайлово. Обучение будет проходить с физико-математическим и естественно-научным уклоном.
«Сейчас очень востребованы естественно-научные предметы – это и химия, и физика, и математика. Поэтому в Московской области стараемся уделять этому особое внимание. 1 сентября открываем здесь современную школу, я знаю, что запись тут полная, а значит, с первого дня своей работы она будет востребована. Наша задача — обеспечить образовательное учреждение учителями», — сказал Андрей Воробьёв.В школе сформируют 44 класса, включая специализированные. В учебный план включены программы Фонда развития Физтех-школ и школы программирования «Алгоритмика».
Для учеников подготовлен библиотечно-информационный центр с медиатекой, лаборатория, один гимнастический зал и два спортивных, есть столовая, зоны отдыха и медпункт. Здание оборудовано для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.
На пришкольной территории обустроено спортивное ядро с футбольным полем, площадкой для волейбола и баскетбола, беговыми дорожками и гимнастической зоной.