В голосовании ЕР приняли участие уже более 200 тысяч жителей Подмосковья
226 тысяч жителей Московской области проголосовали по спискам кандидатов от «Единой России» в первые сутки праймериз. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Всего для участия в предварительном голосовании в Подмосковье зарегистрировались более 900 кандидатов и свыше 700 тысяч избирателей.
«Позади первый день предварительного голосования, и цифры говорят сами за себя — жители Подмосковья активно включились в процесс. Это значит, что людям не всё равно, кто будет представлять их интересы в регионе и на федеральном уровне», — отметил руководитель подмосковного исполкома партии, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.Он добавил, что активнее всего в первый день проголосовали жители Балашихи — 16 тысяч человек. Люберец — 15 тысяч, Подольска — 13 тысяч и Орехово-Зуевского округа — 12 тысяч.
Регистрация избирателей продлится до 29 мая, а голосование — до 31 мая. В этом году оно проходит исключительно в электронном виде на сайте PG.ER.RU.