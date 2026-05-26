В голосовании ЕР приняли участие уже более 200 тысяч жителей Подмосковья

26 мая 2026, 13:44

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

226 тысяч жителей Московской области проголосовали по спискам кандидатов от «Единой России» в первые сутки праймериз. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Всего для участия в предварительном голосовании в Подмосковье зарегистрировались более 900 кандидатов и свыше 700 тысяч избирателей.





«Позади первый день предварительного голосования, и цифры говорят сами за себя — жители Подмосковья активно включились в процесс. Это значит, что людям не всё равно, кто будет представлять их интересы в регионе и на федеральном уровне», — отметил руководитель подмосковного исполкома партии, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.