Более 100 представительниц семей бойцов СВО присоединились к конкурсу «Женщина – Герой 2026»

На конкурс «Женщина – Герой 2026» отправили 103 заявки от Подмосковья
За первые три недели после старта приёма заявок на конкурс «Женщина – Герой 2026» участие в нём подтвердили 103 представительницы семей подмосковных военнослужащих — участников специальной военной операции.
Напомним, что приём анкет начался 5 мая.
«Уже более ста невероятно сильных, талантливых и заботливых женщин из семей наших подмосковных защитников стали участницами конкурса “Женщина – Герой”. И приём заявок продолжается. До завершения регистрации остаётся ещё шесть дней — у каждой есть возможность заполнить анкету на официальном сайте женщина-герой.рф и присоединиться к проекту. Дорогие женщины-герои, мы ждём вас! Расскажите свою историю и станьте частью конкурса», — подчеркнул инициатор проекта, депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.
Финал конкурса «Женщина – Герой» состоится 7 сентября 2026 года в Центральном академическом театре Российской Армии. Победительницу определит жюри, в которое войдут представители культуры, искусства, кино и телевидения, участники и герои СВО, общественные лидеры, а также представители Государственной Думы и Правительства Московской области. Председателем жюри станет заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов). Все финалисты и победители конкурса получат ценные призы.