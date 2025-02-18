В Химках задержали мужчину за кражу у любовницы 2,5 млн рублей

Жительница Химок подала заявление в полицию о краже у двух с половиной миллионов рублей, по подозрению в совершении этого преступления полиция задержала сожителя женщины — приезжего из Волгограда, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержан жителя Волгограда, который дал признательные показания. Он рассказал, что украл деньги у своей сожительницы, чтобы расплатиться с долгами», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и до суда посадили под домашний арест.
Ранее сообщалось, что во Власихе поймали курьера телефонных мошенников при получении 600 тысяч рублей от обманутой пенсионерки.
Лев Каштанов