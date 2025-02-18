Во Власихе поймали курьера телефонных мошенников при передаче денег

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники попытались выманить сбережения у 73-летней жительницы подмосковной Власихи, полицейские задержали курьера аферистов в момент передачи денег, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке позвонил мужчина, который назвал себя представителем телекоммуникационной компании. Он попросил её паспортные данные якобы для продления договора на оказание услуг. Женщина передала ему эти данные, и на этом разговор завершился. Но спустя два дня с неё связались люди якобы из ФСБ и Росфинмониторинга. Они начали убеждать пенсионерку, что её деньги пытаются перевести на помощь ВСУ, поэтому их надо срочно снять и передать «доверенному лицу», — говорится в сообщении.Женщина согласилась, но когда забрала из банка деньги — более 600 тысяч рублей, то засомневалась и позвонила посоветоваться с сыном. Сын сказал, что её обманывают, и вызвал полицию. Дальнейшая передача денег проходила под контролем полицейских, которые задержали курьера мошенников.
Задержанным оказался 34-летний мужчина. Он рассказал, что эту работу ему предложил знакомый. По договорённости, он должен был забирать деньги по указанным адресам и переводить их на счета работодателей, при этом оставляя себе по пять процентов от сумм.
Сейчас полиция разыскивает остальных участников мошеннической схемы.
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