В Котельниках состоялась акция «Мой папа – Герой!»

12 сентября 2025, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

В школе №1 Котельников состоялась трогательная акция «Мой папа – Герой!», организованная Ассоциацией ветеранов СВО городского округа совместно с местной администрацией.





Главными участниками стали дети из семей участников специальной военной операции. По фотографиям ребята создали портреты своих героев-отцов – самых дорогих сердцу людей.



Художественный мастер-класс провели педагоги и учащиеся Детской школы искусств имени В.К. Андреева. Юные художники и преподаватели показали детям, как правильно создавать портреты, объяснили основы и технику работы карандашом и помогали на всех этапах творческого процесса.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

В акции также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, СВО и локальных конфликтов.





«Такие акции – больше чем просто творчество. Это гордость, любовь и самое искреннее «мы ждём тебя», сказанное без слов», – отметил глава округа Михаил Соболев.

