Даванков: в МВД можно создать отряды из ветеранов СВО для борьбы с мигрантами

11 сентября 2025, 14:00

Фото: iStock/Robert Pavsic

Партия «Новые люди» предложила создать в МВД спецотряды из ветеранов СВО для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом написал вице-спикер Госдумы и член объединения Владислав Даванков в своем Telegram-канале.





По мнению политика, инициатива позволит уже сейчас создать рабочие места для тех, кто вернется из зоны боевых действий. Солдаты смогут трудоустроиться в специальные отряды МВД, которые начнут борьбу с незаконной миграцией в стране.



В качестве примера Даванков привел ситуацию в США, где президент страны Дональд Трамп регулярно привлекает армию для решения гражданских вопросов.





«В США, например, с приходом Трампа к решению проблем с нелегалами регулярно подключают армию. С наступлением мира у нас такая возможность тоже появится», — пишет политик.