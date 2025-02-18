В лесу под Рузой взорвали артиллерийский снаряд времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Неразорвавшийся артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в полутора километрах от деревни Вандово Рузского округа местные жители, об опасной находке они сразу сообщили в единую службу спасения «Система-112», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Боеприпас жители нашли во время прогулки. Прибывшие на место вызова взрывотехники определили, что это 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времён ВОВ. Оценив обстановку, взрывотехники приняли решение уничтожить боеприпас на месте обнаружения», — говорится в сообщении.В результате специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 Мособлпожспаса ликвидировали снаряд при соблюдении всех норм безопасности.
Лев Каштанов