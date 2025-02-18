В лесу под Рузой взорвали артиллерийский снаряд времён ВОВ

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Неразорвавшийся артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в полутора километрах от деревни Вандово Рузского округа местные жители, об опасной находке они сразу сообщили в единую службу спасения «Система-112», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.