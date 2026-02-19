В Лобне пожарные расчистили снег перед своей частью

19 февраля 2026, 13:11

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Юлия Смагринская

Расчистку снега на территории у пожарной части в микрорайоне Москвич в Лобне провели сами огнеборцы. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Юлия Смагринская.





Теперь снежные завалы не помещают оперативно реагировать на вызовы.





«Личный состав караула регулярно расчищает подъездные пути к подразделению. Иногда помощь оказывает город, но в этот раз справились самостоятельно. Уборка нужна, чтобы до минимума сократить время выезда на пожар или происшествие», — рассказал начальник четвёртого караула 82-й пожарной части Владимир Володин.