Достижения.рф

В Лобне пожарные расчистили снег перед своей частью

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Юлия Смагринская

Расчистку снега на территории у пожарной части в микрорайоне Москвич в Лобне провели сами огнеборцы. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Юлия Смагринская.



Теперь снежные завалы не помещают оперативно реагировать на вызовы.

«Личный состав караула регулярно расчищает подъездные пути к подразделению. Иногда помощь оказывает город, но в этот раз справились самостоятельно. Уборка нужна, чтобы до минимума сократить время выезда на пожар или происшествие», — рассказал начальник четвёртого караула 82-й пожарной части Владимир Володин.
Всего в работах участвовали десять человек, они использовали только ручной инвентарь — скребки и лопаты.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада общественный транспорт Московской области работает не по графику.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0