Жителей Подмосковья предупредили о сбоях в работе автобусов из-за снегопада
Мощный снегопад, обрушившийся на столичный регион, затруднил работу общественного транспорта. Предупреждение для пассажиров выпустили в Минтрансе Московской области.
В частности, автобусы компании «Мострансавто», являющейся подведомственной организацией министерства, следуют с увеличенными интервалами.
«Из-за многочисленных заторов на всех подмосковных магистралях автобусы прибывают на остановки с задержками», — говорится в сообщении.Для обеспечения безопасности пассажиров водители двигаются с особой осторожностью: следят за соблюдением дистанции и боковым интервалом и не превышают скорость.
Пассажиров просят планировать поездки с учётом информации о погодных условиях в регионе. Сведения о фактическом передвижении автобусов оперативно публикуются в Telegram-канале «Мострансавто».