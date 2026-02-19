Достижения.рф

Жителей Подмосковья предупредили о сбоях в работе автобусов из-за снегопада

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мощный снегопад, обрушившийся на столичный регион, затруднил работу общественного транспорта. Предупреждение для пассажиров выпустили в Минтрансе Московской области.



В частности, автобусы компании «Мострансавто», являющейся подведомственной организацией министерства, следуют с увеличенными интервалами.

«Из-за многочисленных заторов на всех подмосковных магистралях автобусы прибывают на остановки с задержками», — говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности пассажиров водители двигаются с особой осторожностью: следят за соблюдением дистанции и боковым интервалом и не превышают скорость.

Пассажиров просят планировать поездки с учётом информации о погодных условиях в регионе. Сведения о фактическом передвижении автобусов оперативно публикуются в Telegram-канале «Мострансавто».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0