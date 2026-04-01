В Люберцах более 6,5 тыс. пациентов прошли бесплатную онкоскрининг полости рта
Врачи-стоматологи Люберецкой областной клинической больницы проводят люминесцентную стоматоскопию — безболезненное и бесплатное обследование ротовой полости для выявления онкологических заболеваний. С января такую диагностику прошли свыше 6,5 тысячи пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина пояснила, что обследование показано ежегодно всем взрослым пациентам, даже при отсутствии жалоб.
«Процедура совершенно безболезненна и безвредна. Она проводится с помощью специальной люминесцентной лампы. Через особые очки доктор видит аномальное свечение злокачественных образований либо воспалённых участков, которые в будущем могут перерасти в онкологические процессы», — рассказала она.Стоматологи Люберец отмечают, что нередко сталкиваются с запущенными заболеваниями зубов, и призывают жителей внимательнее относиться к гигиене полости рта и профилактике. Специалисты напоминают: ротовая полость является началом пищеварительной системы и напрямую влияет на переваривание и усвоение питательных веществ. Кроме того, доказана связь проблем с зубами с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Бесплатная стоматологическая помощь для пациентов старше 18 лет доступна по полису ОМС в шести поликлинических отделениях стоматологии Люберецкой областной клинической больницы. Записаться можно самостоятельно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.