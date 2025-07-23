В Московской области за полгода выявили более 10 тыс. киберпреступлений

23 июля 2025, 17:07

оригинал Фото: ГУ МВД РФ по МО

В Подмосковье за первое полугодие 2025 года выявили более 10 тыс. киберпреступлений, половина из них – дистанционные мошенничества. Такие данные были приведены на заседании коллегии полицейского главка МВД Подмосковья под председательством его начальника Виктора Паукова.





Установлено на 4,8% больше подобных преступлений, чем за тот же период прошлого года. Привлечено к уголовной ответственности на 4% больше совершивших их лиц.



«Задокументирована деятельность организованной группы, участники которой разработали вредоносное программное обеспечение, позволяющее перехватывать SMS-сообщения. С помощью этого ПО они осуществляли неправомерный доступ к личным кабинетам пользователей и похищали деньги с привязанных к ним банковских карт. Они также копировали персональные данные граждан, которые позднее использовали для оформления займов в микрофинансовых организациях», – сообщили в пресс-службе ведомства.