В Одинцове после ЧП с малышом в стоматологической клинике завели уголовное дело

07 июля 2025, 16:12

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В Одинцове возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Это произошло после инцидента с ребёнком при проведении стоматологической операции, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.







«По данным следствия, 6 июля в частной стоматологической клинике в Одинцове при проведении операции у четырёхлетнего ребенка ухудшилось самочувствие. Без сознания он был госпитализирован в местную больницу. В рамках расследования уголовного дела следователи установят все причины и обстоятельства произошедшего», – сказали в пресс-службе.