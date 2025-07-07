В Одинцове после ЧП с малышом в стоматологической клинике завели уголовное дело
В Одинцове возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Это произошло после инцидента с ребёнком при проведении стоматологической операции, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«По данным следствия, 6 июля в частной стоматологической клинике в Одинцове при проведении операции у четырёхлетнего ребенка ухудшилось самочувствие. Без сознания он был госпитализирован в местную больницу. В рамках расследования уголовного дела следователи установят все причины и обстоятельства произошедшего», – сказали в пресс-службе.Там добавили, что будет допрошен медицинский персонал, изучена вся медицинская документация клиники. Планируется назначение необходимых экспертиз.
Ранее Mash информировал, что мальчику стало плохо в стоматологическом кресле во время выхода из наркоза. Врачи безуспешно пытались провести интубацию.
Сейчас малыш находится в реанимации.