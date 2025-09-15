В Одинцово состоялся ежегодный фестиваль волейбола Подмосковья

15 сентября 2025, 10:40

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Одинцовском городском округе прошёл седьмой фестиваль волейбола Подмосковья. На площадку вышли более 100 юных спортсменов 2011–2012 годов рождения из Одинцово и Краснознаменска, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.