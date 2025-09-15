В Одинцово состоялся ежегодный фестиваль волейбола Подмосковья

В Одинцовском городском округе прошёл седьмой фестиваль волейбола Подмосковья. На площадку вышли более 100 юных спортсменов 2011–2012 годов рождения из Одинцово и Краснознаменска, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Игры прошли 13 сентября на стадионе «Центральный», где на футбольном поле установили семь мобильных площадок. В турнире участвовала 21 смешанная команда юношей и девушек. Судейство обеспечили волейболисты клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки «УОР №2».
Первое место заняла команда Одинцовской лингвистической гимназии, второе — Лицея №1 из Краснознаменска. Бронзу завоевала Гимназия №13, четвёртое место досталось Лицею «Подмосковный».
Организаторами фестиваля выступили «ЦСП №6», областная федерация волейбола, группа компаний «Садовое кольцо», администрация Одинцовского округа и гимназия Святителя Василия Великого. Мероприятие прошло в рамках программы «Спорт России».