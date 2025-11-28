В одинцовском отделении «Единой России» за год приняли более 600 обращений

28 ноября 2025, 18:37

Андрей Иванов (фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.)

Свыше 600 жителей Одинцовского округа посетили с начала года общественную приёмную местного отделения партии «Единая Россия», чтобы попросить о решении различных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Итоги года партийцы подвели в ходе конференции одинцовского отделения «Единой России». В мероприятии приняли участие секретарь отделения, глава округа Андрей Иванов, вице-спикер Мособлдумы Лариса Лазутина, депутат регионального Дмитрий Голубков, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Одинцова и другие — всего 166 делегатов.





«В одинцовской общественной приёмной партии с начала 2025 года приняли более 600 жителей. Это ежедневная, системная работа. Вопросы разные: социальная поддержка, ЖКХ, транспорт, детские сады, школы. Главная задача — чтобы человек получил своевременный ответ с понятным решением», — сказал Андрей Иванов.