В Павловском Посаде формируют крупный гуманитарный конвой для наших бойцов
В Павлово-Посадском округе формируют гуманитарный конвой для отправки в зону СВО. Здесь активно загружают всё самое необходимое для наших военнослужащих, сообщили в Администрации Павлово-Посадского городского округа.
В составе груза: дорожная техника, техника защиты, генераторы, средства связи, индивидуальные посылки и многое другое.
Помощь распределят между более, чем 50 подразделениями, где служат жители Павловского Посада и Электрогорска. Конвой отправят в Брянскую, Курскую, Белгородскую и Харьковскую области, а еще — в ЛНР и ДНР.
Организационную поддержку обеспечивают активисты «Молодой Гвардии» и постоянные волонтеры гуманитарных выездов.
Акция стала возможной, благодаря работе штаба по поддержке военнослужащих. Его создали по инициативе главы округа Дениса Семенова. Отправку конвоя запланировали в ближайшее время.