В Павловском Посаде формируют крупный гуманитарный конвой для наших бойцов

24 ноября 2025, 13:32

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павлово-Посадском округе формируют гуманитарный конвой для отправки в зону СВО. Здесь активно загружают всё самое необходимое для наших военнослужащих, сообщили в Администрации Павлово-Посадского городского округа.