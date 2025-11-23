Каширские волонтёры доставили военным гуманитарный груз и посылки от земляков
Волонтёры из Каширы снова доставили гуманитарную помощь военным. Эта поездка прошла через месяц после предыдущей.
Добровольцы собрали груз по конкретным заявкам. Они уделили особое внимание эвакуационным тележкам, так как первая партия доказала свою востребованность. Вместе с этим волонтёры передали рации, генератор, дизельные отопители и бензопилы от ветеранов МВД.
Отдельно группа посетила бойцов западнее Донецка и доставила им более 30 спальников. Волонтёры привезли военным адресные посылки, письма и талисманы от земляков. Как сообщила руководитель фонда Кристина Рожкова, делегация побывала на девяти позициях и доставила специальный зимний груз.
Обратный путь выдался сложным, но команда уже начала формировать списки для следующей отправки — на этот раз в госпиталь. Они планируют предновогоднюю поездку с подарками для военных.
