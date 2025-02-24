В Подмосковье 23 февраля прошло более 520 патриотических мероприятий

Онлайн-сервис «360º», направленный на защиту прав предпринимателей, а также получение от них обратной связи о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, запустила Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства на платформе МСП.рф, сообщает пресс-служба корпорации.