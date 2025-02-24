В Подмосковье 23 февраля прошло более 520 патриотических мероприятий

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Больше 86 тыс. подмосковных активистов приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
В Щёлкове ребята из военно-патриотических объединений провели строевой смотр «Равнение на знамя». В мытищинском молодёжном центре «Импульс» состоялась встреча с ветеранами боевых действий в рамках проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах». В Шатуре соревновались в тактической медицине, учились сердечно-лёгочной реанимации, как останавливать кровотечения, накладывать шины при переломах, эвакуировать пострадавших. Кроме того, молодёжь привела в порядок памятники, воинские захоронения. Ребята навестили ветеранов и вручили им памятные юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне.
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«23 февраля – праздник доблести, преданности и отваги. В этот день мы отдаём дань уважения героям Великой Отечественной войны, вспоминаем погибших за независимость нашей страны, благодарим тех, кто по заветам дедов защищает прямо сейчас нашу Родину в зоне СВО. Это праздник настоящих мужчин, готовых в любой момент встать на защиту Родины», – сказала руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.Всего в День защитника Отечества во всех округах региона прошло свыше 520 патриотических мероприятий.
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Лора Луганская