Военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» собрала 130 отрядов

Около 1 тыс. человек приняли участие в VII открытой военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой». Они представляли Московскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую области, а также столицу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья, выступившего организатором мероприятия.