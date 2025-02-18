Военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» собрала 130 отрядов

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Около 1 тыс. человек приняли участие в VII открытой военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой». Они представляли Московскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую области, а также столицу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья, выступившего организатором мероприятия.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Игра была посвящена 80-й годовщине Великой Победы. С напутственными словами к юным патриотам обратились начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России, участник СВО с позывным «Струна» Владислав Головин и начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Юные патриоты попробовали свои силы в «Зарнице», собрали и разобрали автомат Калашникова, преодолели полосу препятствий, проверили знания о Великой Отечественной войне, навыки радиационной, химической и биологической защиты.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
По итогам всех этапов первое место заняли отряд «Варяг» из Подольска и отряд «Крепость», из Можайска. Второе место разделили юнармейские команды «Разведчики» из Домодедова, «Звезда» из Ступина и «Ратник» из Электростали. Третье место поделили ребята из отрядов «Витязь» из Чехова, «Кадеты Лицея №1» из Ступина, «Молодая гвардия» из Мытищ, «ВПЦ Воин» из Воскресенска, а также «ВПК ДП Сириус им. А.П. Маресьева» из Тверской области.
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Игра была посвящена 80-й годовщине Великой Победы. С напутственными словами к юным патриотам обратились начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России, участник СВО с позывным «Струна» Владислав Головин и начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
«Это традиционное мероприятие проходит в Московской области с 2019 года. У детей и молодёжи растёт интерес к патриотическим играм – в прошлом году в игре участвовали 120 отрядов, а в этом году – уже 130. Надеюсь, эта встреча станет началом продуктивного сотрудничества и крепкой дружбы между ребятами», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Юные патриоты попробовали свои силы в «Зарнице», собрали и разобрали автомат Калашникова, преодолели полосу препятствий, проверили знания о Великой Отечественной войне, навыки радиационной, химической и биологической защиты.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
По итогам всех этапов первое место заняли отряд «Варяг» из Подольска и отряд «Крепость», из Можайска. Второе место разделили юнармейские команды «Разведчики» из Домодедова, «Звезда» из Ступина и «Ратник» из Электростали. Третье место поделили ребята из отрядов «Витязь» из Чехова, «Кадеты Лицея №1» из Ступина, «Молодая гвардия» из Мытищ, «ВПЦ Воин» из Воскресенска, а также «ВПК ДП Сириус им. А.П. Маресьева» из Тверской области.
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Лора Луганская