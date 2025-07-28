В Подмосковье принимают в госсобственность объекты газового хозяйства

28 июля 2025, 10:13

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Для подмосковных потребителей в регионе проводится консолидация газораспределительных сетей, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Это делается для обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.





В этом году в областную собственность уже безвозмездно приняли 70 газопроводов среднего и высокого давления суммарной протяженностью 87 км. Об этом рассказал глава регионального Министерства имущественных отношений Тихон Фирсов.



«Принятые в госсобственность региона объекты газового хозяйства мы в дальнейшем закрепляем за Мособлгазом. Эта организация не просто следит за их состоянием и бесперебойным газоснабжением населения, но и планирует работы по реконструкции, в том числе по программе социальной газификации. В этом году планируем принять ещё 2 тыс. км. газопроводов», – уточнил министр.