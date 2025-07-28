В Подмосковье принимают в госсобственность объекты газового хозяйства
Для подмосковных потребителей в регионе проводится консолидация газораспределительных сетей, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Это делается для обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
В этом году в областную собственность уже безвозмездно приняли 70 газопроводов среднего и высокого давления суммарной протяженностью 87 км. Об этом рассказал глава регионального Министерства имущественных отношений Тихон Фирсов.
«Принятые в госсобственность региона объекты газового хозяйства мы в дальнейшем закрепляем за Мособлгазом. Эта организация не просто следит за их состоянием и бесперебойным газоснабжением населения, но и планирует работы по реконструкции, в том числе по программе социальной газификации. В этом году планируем принять ещё 2 тыс. км. газопроводов», – уточнил министр.Как отметили в министерстве, консолидация газового хозяйства имеет ряд преимуществ. Это повышение безопасности и надёжности снабжения газом за счёт профессиональной эксплуатации и оперативного реагирования на неисправности и аварийные ситуации; высокий уровень защиты жизни и здоровья граждан; повышение устойчивости работы газораспределительной системы региона; создание единых условий технологического присоединения потребителей.
Чтобы передать частные газопроводы в собственность Московской области, нужно подать обращение в Минимущества региона по электронной почте mio@mosreg.ru (в копии на адрес АО «Мособлгаза» по адресу электронной почты info@mosoblgaz.ru) для юрлиц и по второму адресу (в копии в адрес АО «Мособлгаз» по адресу электронной почты info@mosoblgaz.ru) – для физлиц.
Как уточнили в ведомстве, консолидация газораспределительных сетей проводится поэтапно до завершения интеграции всех газопроводов в единую сеть региона по программе правительства региона «О развитии газификации в Московской области до 2035 года».