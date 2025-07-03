Социальная газификация с начала года охватила дома 8 тыс. жителей Подмосковья

03 июля 2025, 17:54

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты Мособлгаза с января по июль проложили в Подмосковье в рамках президентского проекта «Социальная газификация» 250 км газораспределительных сетей. С начала текущего года газ пришёл в дома более 8 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.





Сейчас газопроводы продолжают строить в Одинцовском, Наро-Фоминском городских округах, в городском округе Солнечногорск, Дмитровском, Можайском муниципальных округах и других муниципалитетах.

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Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Догазификация в рамках программы предусматривает бесплатное подведение трубы газопотребления к границе земельного участка. Чтобы построить газопровод внутри участка и подключить дом к газу, можно воспользоваться комплексным договором. Стоимость работ внутри участка и дома зависит от их объёма. Рассчитать стоимость можно с помощью калькулятора.

«Подмосковье – лидер в реализации президентской программы социальной газификации. В рамках программы в этом году в регионе планируют подключение 18 тыс. домов. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу для как можно большего числа жителей», – отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.