В Подмосковье за год из оборота изъяли 11 000 бутылок нелегального алкоголя
Сотрудники Минсельхозпрода Московской области в 2025 году проверили более 2000 торговых объектов и выявили 667 нарушений правил розничной продажи алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подводя итоги контроля за оборотом алкогольной продукции.
Из оборота изъяли свыше 11 200 бутылок нелегального спиртного. Это позволило не допустить его попадание на прилавки и повысить безопасность на потребительском рынке.
Как отметили в ведомстве, нарушения в основном были связаны с продажей алкогольной продукции в зонах запрета и без необходимой документации. Удалённость таких магазинов от объектов образования должна составлять не менее 100 метров, а от медицинских организаций – от 15 до 70 метров.
Кроме того, в этом году регион ограничил работу алкомаркетов во дворах многоквартирных домов. С 1 сентября в Подмосковье запретили выдачу и продление лицензий торговым точкам, реализующим алкоголь, входы и выходы которых расположены со стороны дворов МКД. Исключение – магазины с входом со стороны улицы и не далее 30 метров от края проезжей части.
В Подмосковье приняли и ещё одно решение, направленное на снижение дискомфорта для жителей. С 1 марта будущего года продажа алкоголя в заведениях общественного питания, вход в которые расположен со стороны двора МКД или на расстоянии более 30 метров со стороны улицы, будет разрешена только с 13 до 15 часов. Новые правила будут распространяться на все заведения общепита, кроме ресторанов.