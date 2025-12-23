В Подмосковье за год из оборота изъяли 11 000 бутылок нелегального алкоголя

23 декабря 2025, 18:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Минсельхозпрода Московской области в 2025 году проверили более 2000 торговых объектов и выявили 667 нарушений правил розничной продажи алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подводя итоги контроля за оборотом алкогольной продукции.