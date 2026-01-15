В Подмосковье за год сняли с продажи 280 кг некачественной молочной продукции
Ветеринары Минсельхозпрода Московской области по итогам 2025 года провели около 192 000 исследований молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Эта продукция – одна из самых востребованных у потребителей и чувствительных к условиям хранения. Как отметили в министерстве, безопасность и качество продукции животноводства и растениеводства находятся под строгим контролем ветеринаров.
«Для исследований отобрали около 49 000 проб продуктов – молоко, сметану, творог, сыры, кисломолочную продукцию и фермерские изделия. Определяли свежесть продукции, оценивали вкус, запах, цвет и консистенцию. Отдельно сотрудники проверяли, нет ли в продукте механических примесей, которые могут появиться при несоблюдении санитарных норм», – рассказали в подмосковном Минсельхозпроде.
Исследования показали, соответствует ли фактическая жирность заявленной, достаточно ли в составе белка, нет ли случаев фальсификации или использования некачественного сырья.
Как уточнили в министерстве, по результатам исследований ветеринары сняли с реализации почти 280 килограммов молочной продукции ненадлежащего качества.
Специалисты напомнили, что безопасность товаров зависит от места их приобретения. Покупать продукты советуют только в проверенных торговых точках, на ярмарках и рынках. Приобретать товары в местах несанкционированной торговли не рекомендуется.